わんこの健康を守るために、毎日のお散歩は欠かせません。雨の日は、さまざまな対策をして外に連れ出すことも飼い主の役目…。 あるわんこたちのお散歩前の様子を撮影した投稿が、記事執筆時点で133万5000回再生を突破。あまりに素直な反応に「虚無感が漂ってる」「絶望的な顔してて草」「悲しみが丸出し(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：雨の日、犬たちが『カッパを着せられる』と察した結果→わ