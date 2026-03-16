◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国−米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦を前に会見した。メジャー最強軍団を擁する両チームの一戦は、「史上最高の戦い」の呼び声が高く、“夢対決”にジャッジは「これは子供のころに夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチ