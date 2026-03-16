「我々は解放軍だ」。無表情で叫ぶその手には機関銃が握られていた。黒い上下の服を着て、黒い帽子をかぶった男たち。車のタイヤを加工して作ったような独特の靴が、妙に記憶に残っている。１９７５年４月１７日、カンボジアの首都プノンペン。久郷（くごう）（旧姓ペン）ポンナレットさん（６１）＝当時１０歳＝が目にしたのは、ポル・ポト派の兵士だった。「何が起きたんだろう」。事態の深刻さを理解するには、幼すぎた。