米ロサンゼルスのドルビー・シアターで現地時間15日（日本時間16日）、世界最高峰の映画賞「第98回アカデミー賞」授賞式が行われ、日本作品として初めてメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされた映画『国宝』は、惜しくも受賞を逃した。【写真】米国アカデミー賞2部門に輝いた『国宝』メイクアップ今回、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞には、京都出身のカズ・ヒロ氏率いる『スマッシング・マシーン』もノミネー