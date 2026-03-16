相続放棄の書類を出したつもりなのに、家庭裁判所から通知が届かないと不安になるものです。手続きが進んでいるのか、それとも認められていないのか分からず、落ち着かない方もいるでしょう。 相続放棄は、書類を出せば必ず受理されるとはかぎらず、期限を過ぎていたり、相続財産に手を付けていたりすると、申述が認められないこともあります。 そこで本記事では、通知が来ない理由や却下される主なケース、確認し