こんにちは、食文化研究家のスギアカツキです。『食は人生を幸せにする』をモットーに、「一生モノの能力を養う食育」についてさまざまな実践法を提案しています。ある日、ひとりのママからこんな食育の相談を受けました。「先日、子どもが通う保育園のクラスメイト3人とそのママたちとで食事に行きました。子どもたちはそれぞれ発達や個性が異なるのはわかっているのですが、食べ物や飲み物で遊んだあげく盛大にこぼすなど、