悩み事や自分を取り巻く問題を解決しようとしたら、実は予想とは全く別のところに原因があった。そんな経験はありませんか？ 今回は、「もっと早く本当の原因に気づいていたら……」と後悔する女性、高村菜穂さん（仮名・30代）に話を聞きました。◆結婚生活の中で姑問題だけが悩みの種菜穂さんは職場の同僚からの紹介で隆司さん（仮名・30代）と知り合い、結婚。やさしくて家事も得意なうえ、愚痴や悩みもよく聞いてくれる隆