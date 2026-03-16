国際パラリンピック委員会は15日、パラアイスホッケー決勝の米国―カナダの観衆が1万1500人で、同競技の大会史上最多を更新したと発表した。1次リーグの米国―イタリアで記録した8992人を上回った。今大会で開催国イタリアが獲得した金7個を含むメダル総数16個は、パラ冬季大会で同国の最多記録となった。