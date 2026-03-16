青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは3月15日、自身のInstagramを更新。美脚と抜群のスタイルが際立つ衣装姿を披露しました。【写真】王林、美脚が際立つ衣装姿！「黒髪異常にかわいい」王林さんは「#おうりんのぬの」とハッシュタグを添えて17枚の写真を投稿。美脚が際立つ超ミニ丈ボトムスに青いカーディガンを羽織ったコーディネートや金髪ヘアの白いミニ丈ワンピース姿、ダ