ドラマ『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』などを手掛けた脚本家のふじきみつ彦さん。放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）では、明治時代を舞台に、松江の没落士族・小泉セツをモデルにした物語を紡ぐ。セツの夫は、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲。松野トキ役を高石あかりさん（高ははしごだか）、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミ