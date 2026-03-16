中国で復活したティアナに特別仕様車を設定2026年2月下旬、日産の中国合弁会社にあたる東風日産から、セダンモデル「ティアナ」の新たな特別仕様車となる「S380大師版」が発売されました。ティアナは過去に日本国内でも流通していた名称です。【画像】超カッコいい！これが 日産「新ティアナ」です！（23枚）中国市場では大幅な改良に合わせてこの車名が復活し、現代的な意匠が取り入れられました。今回は、このモデルに対