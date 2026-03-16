3月15日にはWBCとWRCがあった…WBCでは悔しい負けを、そしてWRCでは感動的な優勝を！ 勝田選手おめでとう！ 勝田選手がWRCで日本人初優勝！こんな日が来るとは想像もできなかった！ちなみに多くのメディアは34年ぶりと伝えているけれど、篠塚選手が勝ったコートジボワールは有力選手が出ていないノンタイトル戦の国際格式ラリー。この年のWRCは14戦あり、うち10戦がマニファクチャラーズ選手権の対象だった。F1がド