DeNAは15日、4月10日の広島戦で行われる『Be☆come Mates GAME』第3戦のスペシャルゲストとして鬼越トマホーク 金ちゃん、ドンデコルテ 小橋共作さん、めぞん 原一刻さんの出演決定を発表した。また、2026 BlueMatesキャプテンのINI 松田迅さんの追加出演も決定した。試合開始前のセレモニアルピッチには、ドンデコルテ 小橋共作さんが登場し、第3戦のスタートを飾る。またイニング間イベントでも、鬼越トマホーク 金ちゃ