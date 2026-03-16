ローンデポパーク公式Xが称賛「Aクラスの振る舞い」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。2度目の大会連覇はならず、初のベスト8敗退という結果に選手たちは呆然としたが、試合後にはベンチを出てスタンドのファンへ最後の挨拶を行った。その崇高なスポーツマンシップに、開催地