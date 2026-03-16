3月15日夜、静岡県沼津市内で10代の女性のスカートの中を撮影しようとした疑いで、陸上自衛隊の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、東京都練馬区に住む陸上自衛隊の3等陸尉の男（24）です。 警察によりますと、男は3月15日午後8時頃、沼津市内の書店で、10代の女性のスカートの中を撮影しようとした疑いが持たれています。 女性が被害に気づいたところ男は店内から逃走、女性と母親、