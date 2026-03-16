ロサンゼルス・タイムズ紙の名物コラムニスト、ビル・プラシキ記者が15日（日本時間16日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を絶賛した。かつては「安っぽい作り物」のように感じていたが、今ではその考えを完全に改めたという。「この大会は完全に“キマっている”。耳をつんざく歓声、アイブラックににじむ涙。格安の教皇や白頭ワシの格好をしたファンたち。テレビ視聴率は急上昇し、まるで10月のポストシーズン