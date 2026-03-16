オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）は１５日、ホームのエクセルシオール戦に先発出場。２試合連続となる２ゴールを挙げ、チームの２―１での勝利に貢献した。上田が完全復活だ。０ー１とリードを許した後半５分に一度はゴールネットを揺らしたが、ＶＡＲで取り消しに。すると同１３分、今度は右足アウトサイドでの技ありシュートで見事に同点ゴールを決めた。さらに１分後、味方のスルーパスに反応し