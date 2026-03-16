湿気やニオイが気になるトイレは当然ヤバい！除湿・消臭効果の高いオススメなアイテムとは トイレでは炭を置いてニオイ対策が吉 湿気やニオイが気になるトイレは換気するのが一番ですが、「炭」を置くのもおすすめです。炭は、細孔から湿気を吸収してくれるので、除湿効果があります。特に「竹炭」は除湿効果が高く、無数に空いた気孔でニオイの原因も吸収してくれるそうです。人工的なものではないため、半永久的に使えてコスト