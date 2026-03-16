ブッダはどのようにして悟りを開いたの？ 穏やかに瞑想を続けたのち、 突然悟りを開いた 私たち日本人にとって一番身近な宗教は、仏教（ぶっきょう）ではないでしょうか。 仏教は、世界の三大宗教の一つで、インドに発生してアジアを中心に世界に広がっていきました。 仏教の開祖（かいそ）とされるブッダは紀元前6世紀から5世紀ごろ、現在のインド北部をおさめていた釈迦族（しゃかぞく）の王子として生を受けました。本来の