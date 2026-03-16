東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.36高値183.65安値182.26 184.64ハイブレイク 184.15抵抗2 183.25抵抗1 182.76ピボット 181.86支持1 181.37支持2 180.47ローブレイク ポンド円 終値211.32高値212.88安値211.07 214.25ハイブレイク 213.57抵抗2 212.44抵抗1 211.76ピボット 210.63支持1 209.95支持2 208.82ロ&#1254