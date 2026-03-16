東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.43高値9.52安値9.41 9.61ハイブレイク 9.56抵抗2 9.50抵抗1 9.45ピボット 9.39支持1 9.34支持2 9.28ローブレイク シンガポールドル円 終値124.46高値124.77安値124.33 125.15ハイブレイク 124.96抵抗2 124.71抵抗1 124.52ピボット 124.27支持1 124.08支持2 123.83ローブレイ