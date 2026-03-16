東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6981高値0.7092安値0.6980 0.7167ハイブレイク 0.7130抵抗2 0.7055抵抗1 0.7018ピボット 0.6943支持1 0.6906支持2 0.6831ローブレイク キーウィドル 終値0.5774高値0.5862安値0.5774 0.5921ハイブレイク 0.5891抵抗2 0.5833抵抗1 0.5803ピボット 0.5745支持1 0.5715