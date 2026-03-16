トランプ米大統領同盟国が米国支援しなければNATOは厳しい未来に直面 トランプ米大統領は、米国の同盟国がホルムズ海峡の封鎖解除に協力しなければ、NATOは極めて厳しい未来に直面すると警告した。FTが報じている。 欧州諸国に自身の対イラン軍事作戦に参加するよう要請。