トランプ米大統領が今月末の米中首脳会談を延期する可能性 トランプ米大統領が今月末に予定されている米中首脳会談を延期する可能性があるとFTのインタビューで語った。 トランプ氏は中国がホルムズ海峡閉鎖解除に協力してくれると期待している。