米株価指数先物時間外取引急反発、不安定な動き続く 東京時間08:18現在 ダウ平均先物JUN 26月限46997.00（+111.00+0.24%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6703.00（+17.25+0.26%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24663.50（+57.75+0.23%）