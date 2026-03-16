通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.豪ドル＜↑＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.円＜↓＞ 6.カナダドル＜↓＞ 7.ユーロ＜↓＞ 8.NZドル＜↓↓＞ 3月16日8時15分時点