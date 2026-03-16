予備校講師でタレントの林修が、15日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が「学校では教えてくれない“夢とお金”の熱血授業」第2弾を展開するなかで、スタジオの林が西野の持論を整理し、「お金は自分の価値を測る尺度」と解説する場面もあり、出演者から納得の声が上がった。【写真】貴重！林修、妻との2ショット公開授業では「年代別の強みと20代が今すべきこと」