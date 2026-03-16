IEA=国際エネルギー機関は、加盟国32か国が合意した石油備蓄の協調放出がまもなく開始され、世界市場に供給される見通しだと発表しました。過去最大規模となる4億バレルが供給されることになっています。IEAによりますと、加盟国から実施計画が提出され、アジアやオセアニア地域では直ちに備蓄が放出される一方、アメリカやヨーロッパでは今月末から放出が開始される予定だということです。