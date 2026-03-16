今回は、妻の手料理をけなす夫に反撃したエピソードを紹介します。せっかく手作りしたのに…「ウチは共働きで子供が2人いて、毎日仕事と家事の両立で大変です。特に平日の夕飯作りは大変ですが、夫が『手作りがいい』とやたら言ってくるので、冷凍食品に頼ってきませんでした。しかしある日残業になり、時間がなかったので冷凍の餃子を夕飯に出したんです。すると夫が『いつもの手作り餃子より冷凍の方がうまいじゃん』と言ってき