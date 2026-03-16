〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第116話が16日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、10年が経ち、トキ（〓石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は東京の大久保に引っ越していた。長男の勘太、次男の勲、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）とにぎやかな幸せな時間を過ごす。ヘブンは子供たちに英語を教え、授業をしに帝大と家