・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２６１．１５（－４４．００） ・ドイツ・ＤＡＸ ２３４４７．２９（－１４２．３６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９１１．５３（－７２．９１） ・ロシア・ＲＴＳ １１２７．７０（－１６．６０） 出所：MINKABU PRESS