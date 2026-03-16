・ＮＹダウ４６５５８．４７（－１１９．３８） 高値４７１２３．９９ 安値４６４９４．６３ ・Ｓ＆Ｐ５００６６３２．１９（－４０．４３） ・ナスダック総合指数２２１０５．３５（－２０６．６３） 出所：MINKABU PRESS