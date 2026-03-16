・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９８．７１ドル（＋２．９８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５０６１．７ドル（－６４．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝８０９１．４セント（－３７５．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６１８．５０セント（＋２６．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５２．