１３日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１１９．３８ドル安の４万６５５８．４７ドルと４日続落した。イスラエルと米国による対イラン軍事行動が長期化するとの懸念が広がるなかで、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物が一時１バレル＝９９ドル台に上昇した。ＮＹダウは一時４００ドルを超す上昇となったものの、買いは続かず下げに転じた。リスク回避ムードが続