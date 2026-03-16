毎週月曜日〜金曜日あさ9:00から放送中の日本テレビ系情報番組「DayDay.」。エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごとお届けしています。「DayDay.」で放送中の高校ダンス動画コンテスト【LOVEダン2026】連動企画！「#LOVEダン ダンス動画でプレゼント」として、5,000円分のAmazonギフトカード（デジタルコード）が4名様に当たるキャンペーンを実施します。幾田りら「Voyage」を振