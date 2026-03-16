本日3月16日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」「スタジオ名場面を用意した件」を予定している。「街行く人に個人的ニュースを聞いてみた件」では、様々な街で24時間カメラを回し、出会った方々にインタビュー。女子ボクシングの日本チャンプや自転車・BMX