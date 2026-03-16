日本代表・侍ジャパンは、WBC準々決勝でベネズエラに5対8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃しました。【映像】侍ジャパンらの様子日本時間15日、侍ジャパンがWBC準々決勝の舞台で戦ったのは強豪ベネズエラ。日本の先発は山本由伸。先頭打者のアクーニャJr.にいきなりホームランを打たれ先制を許してしまいます。その裏1番バッターの大谷翔平が、お返しの先頭打者ホームランを放ちすぐさま同点に追いつきます。2回には再び