初めてのベスト４進出を決めたイタリアは１５日（日本時間１６日）る米フロリダ州マイアミのローンデポパークで準決勝前日練習を行った。記者会見に臨んだフランシスコ・セルベリ監督は、準決勝の相手、侍ジャパンを倒したベネズエラとの戦いにロッキーズのロレンゼンを先発投手に立てて臨むことを明言した。１０日（同１１日）に行われた第１ラウンド米国戦で４回２／３を投げ、２安打無失点と好投した右腕。指揮官は「（米国戦