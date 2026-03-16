◆ＷＢＣ準決勝米国―ドミニカ共和国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国のデローサ監督が１５日（日本時間１６日）、準決勝のドミニカ共和国戦前に会見を行った。準決勝の相手は長打力とダイナミックな野球を見せるドミニカ共和国。先発はエースのスキーンズ（パイレーツ）に託した。強力打線とサイ・ヤング右腕の対決は多くのファンが注目している。デローサ監督は「世界中が見たい対決だと思う。Ｗ