米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。「ＷＥＡＰＯＮＳ／ウェポンズ」（ザック・クレッガー監督）のエイミー・マディガンが助演女優賞を受賞した。マディガンは１９８９年（日本公開は９０年）の「フィールド・オブ・ドリームス」で、ケビン・コスナー演じる主人公の妻などを演じた女優。近年は目立った作品はなく