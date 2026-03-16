アイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバーでタレントの横山ルリカが15日、自身のインスタグラムを更新。元フジテレビでフリーアナウンサーの永島優美からフルーツが届いたことを明かした。 【写真】見たこともない珠玉の赤い宝石永島アナの美麗文字を添えて 「今日は15日、いちごの日」と、いちごの絵文字3連発を添えた横山。「ゆうみんからいちごの宝石箱が届きました～」と