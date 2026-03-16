女優・吉岡里帆が15日、自身のインスタグラムを更新。13日に行われた「第49回日本アカデミー賞」の授賞式にプレゼンターで出席したことを報告。突然のショートヘアでの登場がファンの反響を呼んでいる。 【写真】美背中が浮かぶシースルードレス姿短くした髪が映える大人のコーデ 背中の透け感が麗しい黒のシースルーのノースリーブドレスのオフショットを投