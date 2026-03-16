ポップデュオ「ワム！」のメンバー、ジョージ・マイケルさんのキャリアの転機を捉えたコンサート映画「George Michael: The Faith Tour」が、2026年に世界の映画館で公開される。 【写真】在りし日のジョージ・マイケルさん元恋人「彼が亡くなると予感していました」 本作は1988年、「フェイス・ツアー」欧州公演中にパリのパレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシーで撮影され