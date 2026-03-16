イスラエルと米国によるイラン爆撃以降、中東戦争が半月にわたり続く中、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）は15日（現地時間）、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を殺害すると公然と表明した。IRGCは15日（現地時間）、傘下メディア「セパ・ニュース」のウェブサイトを通じて「もし子どもたちを殺害したこの犯罪者が生きているのなら、われわれは彼を追い続け、必ず殺害する」と明らかにした。IRGCがネタニヤフ首相につい