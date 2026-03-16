日本野球の象徴である大谷翔平が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）で衝撃の準々決勝敗退に悔しさを表した。日本は15日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われたWBC準々決勝でベネズエラに5−8で敗れた。試合の序盤まで5−2とリードしていたが、中盤から失点が続いて逆転負けした。今年で6回目となるWBCで日本が準々決勝で敗退したのは初めて。特に日本は2023年大会で通算3度目の優勝を果たしてい