「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）広島・森翔平投手が先発して５回４安打無失点の好投でアピールした。前回登板の７日・中日戦で３回５安打３失点と乱れたが、しっかりと修正して開幕ローテ争いに食らいついた。デイリースポーツ評論家の横山竜士氏は「インサイドへの球を生かしながらメリハリの効いた投球ができていた」と評価した。◇◇前回は四球あり、安打ありと苦しい投球だった森だ