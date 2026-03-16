茨城県が、不法就労者に対しての情報を募り、県警の摘発や逮捕につながった場合、情報提供者への報奨金を出す「通報報奨金」を新年度から実施する。同制度に対し、ネット上では賛否両論となっている。 同制度は、不法就労している外国人に関する情報を募り、県警の摘発や逮捕につながった場合、1万円程度の報奨金を払うというもの。報奨金が支払われる通報制度は、都道府県では例をみない施策だ。出入国在留管理庁が定める入管法