「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１５日、七回から３番手で登板し、３回１安打無失点の好投で“プロ初セーブ”を記録。開幕ローテ入りの可能性を急上昇させた。最速１５０キロの直球を軸にアウトを重ね、アピールに成功。新井貴浩監督（４９）は、「いいものを見せてくれている」と高評価を与えた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。