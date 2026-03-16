早川みゆき（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのキャミ＆パンツ姿を披露した。「今日もお疲れ様でしたっ」とつづり、ブルーのキャミソール＆パンツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「レースアンバサダー」「レースクイーン」「rq」「japanesegirls」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「なんちゅう綺麗さや」「きれーい！！いつもやけど！」「今日も綺麗で美しい」「