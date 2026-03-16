「オープン戦、広島１−０阪神」（１５日、マツダスタジアム）変わり身を披露して、ローテ争いに踏みとどまった。先発した広島・森翔平投手は５回４安打無失点。「しっかり修正できたかなと思います」と一息つき、３回３失点だった７日・中日戦（マツダ）の反省を生かした。勢い良くストライクゾーンに投げ込み、球数少なく勝負していく本来の投球スタイルを取り戻した。初回は６球での三者凡退で立ち上がってリズムに乗ると